Синоптики рассказали, какой будет осень в Москве

Москва, 29 августа. Теплая осень с дефицитом осадков ожидается в столице. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средний срез по температуре указывает, что она будет чуть выше нормы. Дефицит осадков ожидается в третьей декаде сентября.

«Будет «золотая осень», неплохая, я бы сказал», — заявил Евгений Тишковец.

Он рассказал, что дожди ожидаются во второй декаде октября. При этом климатическая зима, вероятно, наступит на две недели позже обычного. Тишковец напомнил, зима приходит в столицу после 10 ноября: тогда устанавливается минусовая температура, однако в этом году наступление зимы ожидается в конце ноября или начале декабря, сообщает «Ридус».

Первая и вторая декада декабря будут самыми теплыми, радуя москвичей хорошей погодой. Похолодает только к третьей декаде. Тишковец подчеркнул, что в январе и феврале будущего года ожидается много осадков, будут сильные гололедные явления.

Как сообщает «МИР 24», в Москве на День города ожидается теплая погода, кроме того, 1 и 2 сентября ожидается 25-26 градусов тепла.