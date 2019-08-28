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Неизвестный стрелок изрешетил окна многоэтажки в Подмосковье

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Неизвестный стрелок изрешетил окна многоэтажки в Подмосковье

Москва, 28 августа. Полиция ищет стрелка, изрешетившего окна многоэтажки в подмосковном Одинцово, сообщил источник.

Инцидент произошел на Кутузовской улице, жильцы 12-го, 14-го и 16-го этажей увидели пулевые отверствия в окнах. Неизвестный стрелок несколько раз стрелял по одним и тем же окнам, пишет KP.Ru.

По словам местной жительницы Олеси, никто не слышал звуков выстрелов. Но окна выглядят «как дуршлаг». Женщина призналась, что сейчас очень страшно подходить к окнам.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, подсчитывается сумма материального ущерба.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Петербурге мужчину, который ранее устроил стрельбу на детской площадке.

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