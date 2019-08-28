Рабочие спасли семью из горящей квартиры в подмосковной многоэтажке

Москва, 28 августа. Бригада рабочих спасла семью из трех человек, оказавшихся в горящей квартире на девятом этаже в подмосковном городе Видное.

Инцидент произошел утром 28 августа в доме по Советскому проезду. В это время рабочие выполняли капитальный ремонт фасада многоэтажного здания.

Они увидели, как из квартиры на девятом этаже валит черный дым. Семья с детьми находилась на балконе и ждала помощи.

Монтажники оперативно отреагировали и с помощью подъемников помогли пострадавшим спуститься вниз. В общей сложности из здания эвакуировали 40 человек.

«Бригада у нас быстрая. Подключили подъемники, начали спасать. Люди уже хотели выпрыгивать из окон», — сказал один из рабочих, его слова передает «360».

Прибывшие на место происшествия спасатели в течение получаса потушили пожар, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в начале августа сотрудники Росгвардии спасли семью из горящей квартиры в Москве.