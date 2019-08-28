Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Специалисты-экологи обсудят развитие городской инфраструктуры будущего в Москве

197
0 Оставить комментарий

В Москве специалисты-экологи обсудят развитие городской инфраструктуры будущего

В парке «Зарядье» в Москве с 4 по 5 сентября пройдет организованный правительством Москвы III Климатический форум городов. На форуме ведущие эксперты по климату, цифровых технологиям, архитектуре, бизнесу и здравоохранению обсудят последние тренды в области устойчивого развития мегаполисов.

По словам организаторов, на площадке форума выступят руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, эксперт в области оценки климатических рисков и энергоэффективности предприятий Том Камберледж, старший советник по вопросам климата и энергетики Норрботтен (Швеция) Ульва Сарден, старший советник министерства окружающей среды Швейцарии, член Международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы Виктор Хефели, заместитель министра, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

В Москве специалисты-экологи обсудят развитие городской инфраструктуры будущегоЭксперты обсудят лучшие практики мегаполисов мира в условиях климатических вызовов, темы здравоохранения, сотрудничество мэров по линии энергетики и экологическим инвестициям. Также участники форума обсудят роль природных и озеленённых территорий, а также возможности экологической модернизации промышленных предприятий.

В рамках мероприятия состоится встреча представителей Группы климатических лидеров С40 с руководителем столичного Департамента природопользования Антоном Кульбачевским. Эксперты обсудят планы дальнейшего взаимодействия российской столицы и С40, подпишут ряд соглашений и деклараций с участниками форума.

В Москве специалисты-экологи обсудят развитие городской инфраструктуры будущего

На форуме также состоится церемония награждения лауреатов премий «Лидер климатического развития» и «Климат и ответственность», которые представили в 2018-2019 годах лучшие проекты по созданию дружественной городской среды и применению «умных» технологий. Особое внимание уделят проектам, посвященным снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Мероприятие организовано правительством Москвы. Подробная программа мероприятий III Климатического форума городов доступна на сайте форума. Вход на все мероприятия Форума бесплатный по предварительной регистрации.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров