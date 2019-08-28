Специалисты-экологи обсудят развитие городской инфраструктуры будущего в Москве

В парке «Зарядье» в Москве с 4 по 5 сентября пройдет организованный правительством Москвы III Климатический форум городов. На форуме ведущие эксперты по климату, цифровых технологиям, архитектуре, бизнесу и здравоохранению обсудят последние тренды в области устойчивого развития мегаполисов.

По словам организаторов, на площадке форума выступят руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, эксперт в области оценки климатических рисков и энергоэффективности предприятий Том Камберледж, старший советник по вопросам климата и энергетики Норрботтен (Швеция) Ульва Сарден, старший советник министерства окружающей среды Швейцарии, член Международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы Виктор Хефели, заместитель министра, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Эксперты обсудят лучшие практики мегаполисов мира в условиях климатических вызовов, темы здравоохранения, сотрудничество мэров по линии энергетики и экологическим инвестициям. Также участники форума обсудят роль природных и озеленённых территорий, а также возможности экологической модернизации промышленных предприятий.

В рамках мероприятия состоится встреча представителей Группы климатических лидеров С40 с руководителем столичного Департамента природопользования Антоном Кульбачевским. Эксперты обсудят планы дальнейшего взаимодействия российской столицы и С40, подпишут ряд соглашений и деклараций с участниками форума.

На форуме также состоится церемония награждения лауреатов премий «Лидер климатического развития» и «Климат и ответственность», которые представили в 2018-2019 годах лучшие проекты по созданию дружественной городской среды и применению «умных» технологий. Особое внимание уделят проектам, посвященным снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Мероприятие организовано правительством Москвы. Подробная программа мероприятий III Климатического форума городов доступна на сайте форума. Вход на все мероприятия Форума бесплатный по предварительной регистрации.