Полиция разыскивает за долги экс-бойфренда дочери миллиардера Чигиринского

Москва, 28 августа. Полиция Одинцовского района разыскивает 20-летнего Валерия Цвека за долг в размере 2 млн рублей.

В прошлом году молодому человеку приписывали роман с моделью Аленой Шишковой. Но экс-возлюбленная Тимати опровергла эту информацию.

Позднее в СМИ писали, что Валерий Цвек встречался с замужней дочерью миллиардера Александра Чигиринского Ириной. Как пишет «СтарХит», их неоднократно видели вдвоем на Рублевке.

В апреле в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы элитной деревни Жуковка, пишет KP.Ru. По ее словам, Цвек занял у нее крупную сумму денег под предлогом, что он страдает от тяжелого заболевания.

Когда сумма долга составила два миллиона, женщина забеспокоилась и попросила вернуть деньги. Но молодой человек стал вести себя агрессивно и, по словам заявительницы, даже угрожал ей.

Ранее сообщалось, что житель Уфы расстрелял из карабина знакомого, который не хотел отдавать ему долг.