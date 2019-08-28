Музыканты из электричек Подмосковья раскрыли секрет высокого заработка

Москва, 28 августа. Два музыканта, выступающих в подмосковных электричках, рассказали, как в данной сфере можно зарабатывать до 15 тысяч рублей в день. По их словам, для этого нужно выбирать определенное время и подстраиваться под настроение слушателей.

Музыканты отметили, что выступление в электричках — это такая же работа, как и остальные виды деятельности.

«У нас пятидневная рабочая неделя: со среды по воскресенье. Если действительно хочешь заработать, необходимо придерживаться четкого графика, анализировать удачные и неудачные дни, обращать внимание на настроение пассажиров», — рассказал один из парней.

Он также отметил, что выходные музыканты берут в понедельник и вторник не просто так: именно в эти дни пассажиры раскачиваются после отдыха, поэтому не особо настроены на музыку.

Музыканты рассказали, что заранее сверяются с расписанием пригородных поездов и прописывают четкий маршрут. При этом они обычно минуют первый вагон и заходят сразу во второй, поскольку в нем зачастую больше пассажиров.

Репертуар музыканты утверждают заранее, однако могут внести коррективы, в зависимости от настроения слушателей.

«Реакция может зависеть от разных факторов. Поэтому сначала прогоняем несколько вариантов. В итоге останавливаемся на двух песнях», — рассказали музыканты интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Парни признались, что обычно зарабатывают от 2 до 15 тысяч рублей в день. Доход зависит от времени года и массовых мероприятий.

«Например, в прошлом году я выступал в электричке, в которой люди ехали на «Нашествие». За три дня заработал 52 тысячи. Но это единичный случай», — рассказал один из музыкантов.

Комментируя выступления в пригородных поездах, председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что поддерживает проекты, когда музыканты выходят на улицы и различные площадки.