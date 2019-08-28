Молодежный фестиваль «PROлето» стартует на проспекте Сахарова 31 августа

Москва, 28 августа. Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет с 31 августа по 1 сентября, центром празднования станут проспект Сахарова и ВДНХ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Российский союз молодежи организовал выступления популярных музыкантов. Концерт начнется на проспекте Сахарова в 14.00. С 19.00 у Главного входа ВДНХ состоится финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали на проекте «Активный гражданин».

В Парке Горького 31 августа состоятся соревнования по гребле на байдарках на Кубок президента. В «Музеоне» москвичей ждут на фестивале «Яркие люди», пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, в московских парках к 1 сентября подготовили развлекательные программы для школьников. Это мастер-классы по живописи, современной хореографии, конкурсы талантов и образовательные лекции.