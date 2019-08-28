Москвичей пригласили в парк «Музеон» на фестиваль «Яркие люди»

Москва, 28 августа. Фестиваль современной культуры «Яркие люди» пройдет в парке «Музеон» с 31 августа по 1 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей пригласили посмотреть новаторские спектакли, полюбоваться необычными арт-объектами. На площадке фестиваля выступят музыканты Eighteen, Tesla Boy, Pompeya.

В парке «Музеон» заработают сразу четыре площадки: визуальное искусство, мода, перформанс и современный танец. На набережную перенесут представления уличных театров, пишет «Вечерняя Москва».

Здесь ожидаются мастер-классы по живописи, показы мод, музыкальная и театральная программы. В зоне саунд-дизайна выступят известные диджеи.

Как отмечает РИАМО, ко Дню знаний в столичных парках подготовили праздничные мероприятия. Школьников порадуют викторинами, подвижными играми на свежем воздухе, конкурсом талантов.