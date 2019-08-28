Московских школьников пригласили отпраздновать День знаний в парках

Москва, 28 августа. Столичные парки подготовили большую праздничную программу к 1 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

День знаний отметят экскурсиями, играми, спектаклями и квестами. В парке «Зарядье» пройдут кинопоказы, мастер-классы по живописи и оригами.

В Воронцовском парке школьников ждут подвижные игры, бадминтон, мастер-классы по плетению кос и игре на скрипке. В Парке Победы пройдет конкурс талантов и интеллектуальные викторины.

В Олимпийской деревне волонтеры проведут занятия по современной хореографии и фитнесу, пишет «Вечерняя Москва».

31 августа и 1 сентября на ВДНХ пройдет благотворительный забег, фестиваль хенд-мейд «Руками» и концерт популярной музыки в зеленом театре, пишет РИАМО.