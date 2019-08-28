Сервис «Москвенок» разработал функцию контроля за посещением школы детьми

Москва, 28 августа. Родители смогут узнать, в какое время ребенок был в школе с помощью сервиса «Москвенок», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря сервису родители проконтролируют, чем питается ребенок в школьной столовой. Сервис поможет составить список нежелательных продуктов и ограничить трату денег. Эти опции находятся в системе «Проход и питание».

Сервис предлагает внести информацию о доверенных лицах, которым можно забирать ребенка из школы. Эта возможность есть у школ, колледжей и детских садов.

Идентификатором являются карты «Москвенок», «Тройка», подключенные к сервису. Ранее сообщалось, что на портале Московской электронной школы появились новые задания для самоподготовки перед 1 сентября.