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Двое экс-полицейских прописали более 64 тысяч мигрантов в Новой Москве

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Двое экс-полицейских прописали более 64 тысяч мигрантов в Новой Москве

Москва, 28 августа. Бывших правоохранителей будут судить за незаконную постановку на учет более 64 тысяч мигрантов и получение взятки в размере 44 млн рублей, сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Мигрантов фиктивно поставили на учет на территории Новой Москвы. По уголовному делу также проходят еще три фигуранта, их обвиняют в организации преступного сообщества, незаконногой миграции и легализации.

По версии следствия, с июля 2016 года по октябрь 2017 года преступное сообщество осуществляло незаконную деятельность. К ней была привлечена 58-летняя москвичка и еще несколько людей, которые не связаны с правоохранительными органами.

Следственные органы собрали доказательства вины правоохранителей и направили материалы дела в суд для рассмотрения по существу, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Московской области два мигранта украли сумку с деньгами у пенсионерки.

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