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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августа

Москва, 28 августа. Воздух прогреется в Москве до 19 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В среду будет стоять облачная погода, в Московской области столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Температурный режим близок к климатической норме, пишет РИА Новости.

Ветер подует с северной стороны со скоростью до 9 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 757 мм ртутного столба. На выходных ожидается облачная погода, возможны осадки.

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