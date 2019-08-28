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Происшествия

Грузовик сгорел дотла на МКАД, появилось видео

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Грузовик сгорел дотла на МКАД, появилось видео

Москва, 28 августа. Большегруз Hyundai Porter загорелся в районе пересечения с Профсоюзной улицей на МКАД. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

По данным источника, в настоящее время пожарные ликвидировали возгорание, в результате происшествия кабина выгорела полностью. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Как сообщало издание РИАМО, во вторник на внутренней стороне МКАД в районе 93-го километра восстановили движение, которое было ограничено в результате столкновения двух фур.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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