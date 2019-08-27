Первый природный парк появится на севере Подмосковья

Москва, 27 августа. Первый природный парк «Журавлиный край» появится на севере Подмосковья на территории Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

По данным ведомства, площадь парка составит 75 тысяч гектаров. В состав парка войдут 11 особо охраняемых природных территорий. В министерстве отметили, что целью создания парка является сохранение уникальной экосистемы Верхневолжской низменности — места массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин добавил, что экологи обследуют всю территорию парка и составят отчет с предложениями по организации экологического туризма в регионе. Специалисты изучат не менее 5,5 тысячи километров и организуют 3 тысячи полевых точек, пишет РИАМО. Предложения специалистов будут включать конкретные схемы экологических троп и маршрутов, а также план размещения туристических объектов от визит-центров до смотровых площадок.