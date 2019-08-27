Мирей Матье прилетела на московский фестиваль «Спасская башня»

Москва, 27 августа. Легендарная певица Мирей Матье прилетела в Москву, чтобы посетить фестиваль «Спасская башня». Как сообщает пресс-служба дирекции мероприятия, гостья заявлена как приглашенная звезда.

Военнослужащие роты специального караула Президентского полка встретили с цветами французскую певицу Мирей Матье, которая прибыла на XII международный военно-музыкальный фестиваль в Москву. Легендарная артистка исполнит на мероприятии свои самые известные песни, среди которых Pardonne-Moi Ce Caprice, Je suis la, а также Non, je ne regrette.

Мирей Матье будет выступать на «Спасской башне» уже одиннадцатый раз и поднимется на сцену 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Ее выступления пройдут и в дневной, и в вечерней программе.

Добавим, что постоянная гостья фестиваля в прошлом году также исполняла три песни, среди которых Amour defendu, Pardonne moi ce caprice d’enfant, а также Sous le ciel de paris.