Свыше 112 тысяч московских детей пойдут в первый класс

Москва, 27 августа. Более 112 тысяч первоклассников отправятся в школы Москвы в новом учебном году. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, свыше 450 тысяч детей пойдут в детский сад.

Московские школьные и дошкольные учреждения, которых насчитывается 625, готовы принять детей в новом учебном году. Также правительство столицы планирует открыть 12 новых школ и детских садов, которые позволят разгрузить уже существующие образовательные организации.

По состоянию на сегодняшний день в школы зачислены 112 тысяч первоклассников. Всего в учебные заведения, среди которых учитываются и колледжи, отправятся свыше полутора миллионов ребят. Это превышает показатели десятилетней давности на 33%.

Кроме того, более 450 тысяч детей пойдут в дошкольные учреждения. Власти Москвы постарались обеспечить местами в детских садах всех нуждающихся малышей, которым от двух с половиной до семи лет.