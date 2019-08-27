Пересадку с МЦД в московском метро сделают бесплатной

Москва, 27 августа. Жители Подмосковья смогут дешевле добираться до города. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, нововведение о бесплатной пересадке с МЦД позволит горожанам сэкономить до 50 тысяч в год.

Новый тариф на проезд в Московских центральных диаметрах поможет жителям Подмосковья снизить транспортные расходы в 3,5 раза. Утвержденная система оплаты будет предусматривать разбивку на три зоны. Проезд по центральной зоне, то есть от станции «Волоколамская» до «Остафьева» и от платформы «Сетунь» до «Марка», будет стоить 38 рублей. Эта цена предусматривает бесплатную пересадку на МЦК и метро.

Кроме того, на указанном участке будут действовать все абонементные билеты столичного метрополитена, которые записаны на карту «Тройка».

Как передает телеканал «360», стоимость поезда на МЦД с пересадкой теперь будет составлять 45 рублей для зоны «Пригород», которая расположится за границами центральной зоны и до Одинцово, Лобни, Нахабино и Подольска. На третьей зоне введут составную стоимость проезда и также установят возможность бесплатной пересадки.

Добавим, что две линии МЦД запустят в конце 2019 года. Они расположатся на маршрутах Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Общее количество станций на линиях составляет 57, а 19 из них имеют возможность пересадки на метро, железнодорожный поезд или МЦК.