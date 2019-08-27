Собянин повысит минимальную пенсию для москвичей

Москва, 27 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем «Твиттере», что доплаты к пенсиям для неработающих горожан будут повышены уже с 1 сентября.

Уже с начала сентября городской стандарт минимальной суммы выплат для неработающих пенсионеров Москвы будет повышен до 19,5 тысяч рублей. Как передает RT, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о решении властей в социальной сети «Твиттер». Также он уточнил, что доплаты к пенсиям смогут получить 1,6 миллионов московских пенсионеров с 1 сентября.

Добавим, что 44 тысячи человек из общего количества впервые получат такие надбавки. Перерасчет должен состояться в течение первых десяти дней сентября по обычному графику.

Отметим, что Минфин и ЦБ продолжают готовить новую систему пенсионных накоплений. Ранее эксперт объяснил, почему произошел отказ от названия «индивидуальный пенсионный капитал.