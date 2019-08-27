Семью многодетного миллиардера ограбили в Подмосковье

Москва, 27 августа. Грабители влезли в дом одного из сыновей многодетного миллиардера в Подмосковье. Сообщается, что злоумышленники забрали ключи от четырех автомобилей и дорогие часы хозяина коттеджа.

Сын самого многодетного миллиардера в мире был ограблен в Подмосковье. Как передает «Комсомольская правда», воры влезли в коттедж, пока его владелец находился на отдыхе в Италии. Злоумышленники навели в доме беспорядок в поисках ценных вещей и, в итоге, вынесли дорогие часы Patel Philippe стоимостью 10 тысяч евро, а также забрали из сейфа документы и ключи от четырех автомобилей: Toyota, Chevrolet и двух Mercedes. Кроме того, исчезла пачка коллекционных денег с символикой Олимпиады, которая проводилась в Сочи.

Девушка, которая обычно наводит порядок в доме, сразу обратилась в местное отделение полиции и написала заявление, указав, что все вещи в коттедже были разбросаны, шкафы открыты, а мебель перевернута.

Добавим, что правоохранительные органы ищут подозреваемого, который является выходцем из Средней Азии. Он был наемным рабочим в доме у мужчины.