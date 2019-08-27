Начало сентября в Москве будет по-летнему теплым

Москва, 27 августа. Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в начале сентября. Как сообщает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, температура воздуха может прогреться до 25 градусов.

Ведущий синоптик рассказал, что в первых числа сентября ожидается летняя погода по среднесуточной температуре. Как передает «Ридус», столбик термометра максимально поднимется до показателя 25 градусов в Москве и 26 градусов по области. Однако ночные температуры в сентябре будут прохладнее, чем летом. Ожидается, что воздух охладится до 10 градусов тепла в столице и до 8–13 градусов – в регионе.

Также фон атмосферного давления станет высоким в начале сентября, а ветер будет иметь переменные направления и не слишком большую скорость.

Специалист добавил, что температура воздуха на этой неделе днем составит до 25 градусов тепла, а ночью и утром – до 12–14 градусов.