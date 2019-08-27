Сады разных эпох представят в рамках исторического фестиваля в Москве

Москва, 27 августа. Фестиваль исторических садов устроят в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, все экспозиции будут представлены в миниатюре.

Темой II фестиваля, который пройдет в московском музее-заповеднике «Царицыно», стали «Сады, вдохновленные историей». В рамках конкурса 20 участников создадут свои миниатюрные проекты на небольшой территории. Главным правилом является отражение разных исторических эпох в работах. Так, будут представлены сады в стиле Древнего Рима, средневековой Франции, модернистских течений. Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть и проекты, посвященные современным технологиям.

Фестиваль стартует сразу после окончания выставочного проекта «Сады Серебряного века», на котором одной из тем стала история крымской усадьбы Новый Кучук-Кой. По итогам проекта в столице создадут небольшой одноименный сад с цветниками.

Добавим, что судить конкурсные работы будут хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева, ландшафтный архитектор из Парижа Лора Коньям, директор «Царского села» Ольга Таратынова и другие ведущие специалисты. Итоги подведут уже 31 августа, а сам фестиваль продлится до 8 сентября включительно.