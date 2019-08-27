Домашние задания для москвичей будут появляться в «Яндекс.Учебнике»

Москва, 27 августа. Московские школьники смогут получать домашнюю работу в сервисе «Яндекс.Учебник». Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, доступ будет открыт к заданиям по математике и русскому языку.

Часть домашнего задания по русскому языку и математике учителя смогут отправлять своим подопечным через сервис «Яндекс.Учебник». Школы решили воспользоваться современными технологиями для в новом учебном году и передавать работу ученикам в электронном виде.

Сервис «Яндекс.Учебник» имеет ряд готовых заданий по русскому и математике для детей из начальных классов школы. Там есть функция автоматической проверки выполненных работ и незамедлительной связи ученика и преподавателя, поэтому не стоит бояться, что задания будут проверяться без контроля педагога.

Такая онлайн-технология позволит объединить возможности «Московской электронной школы» и электронного инструмента для удобства и детей, и их учителей. В прошлом году порядка 600 тысяч учеников и 37 тысяч педагогов воспользовались услугами «Яндекс.Учебника» для выполнения заданий.