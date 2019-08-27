Кулинарный баттл начался на фестивале «Цветочный джем» в Москве

Москва, 27 августа. Москвичи представили свои кулинарные работы на конкурс лучшего рецепта домашнего варенья. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, баттл устроили в рамках фестиваля «Цветочный джем».

Жители Москвы представили свои семейные рецепты варенья, из которых выбрали 31 лучший и отправили на кулинарный поединок. Прошедшие отбор участники сварят лакомство прямо на площадках фестиваля «Цветочный джем» и заручатся помощью профессиональных поваров.

Каждый желающий сможет попробовать все представленные варианты варенья и определить победителя. Сейчас участники собрались на Матвеевском улице и готовят свои шедевры. Итоги такого кулинарного баттла подведут уже 7 сентября также на мероприятии.

Фестивальная площадка для поединка сделана в стиле французского вокзала и расположена недалеко от железнодорожной станции «Матвеевская». Там установили десять павильонов для продажи джема и варенья самых разных видов в рамках мероприятия. А рядом расположился французский тематический парк с русскими растениями, как сообщает дизайнер Ирина Субботина.

Добавим, что ежегодный фестиваль «Цветочный джем» продлится в этот раз до 8 сентября и представит 42 садовых пространства, которые создали лучшие дизайнеры из 11 стран, и 200 тысяч растений.