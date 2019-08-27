Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве

Москва, 27 августа. Кратковременные дожди и переменная облачность ожидают москвичей во вторник. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов.

В Москве наступит облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями 27 августа. Как передает РИА Новости, небо расстроится и задует свежий ветер. Это послужит понижению температуры воздуха в столице и вернет ее в августовскую климатическую норму.

Так, ожидается от 19 до 21 градуса тепла в этот день. Однако во второй половине дня может появиться солнце, что поспособствует улучшению погодных условий. Никаких дождей после полудня не пройдет.

Добавим, что порывистый и плотный ветер будет иметь скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на показателе 753 миллиметра ртутного столба.