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Пассажир упал на рельсы в московском метро

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Пассажир упал на рельсы в московском метро

Москва, 27 августа. Пассажир упал на рельсы на станции метро «Планерная» в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Он упал со второго пути. Состояние пострадавшего уточняется», — заявил собеседник агентства.

Ранее девушка упала под колеса прибывающего поезда на станции метро «Таганская». Чтобы спасти ее, работники метрополитена сначала отключили подачу напряжения, а затем вытащили ее. Движение поездов было приостановлено между станциями «Текстильщики» и «Баррикадная».

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Источник: ТАСС
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