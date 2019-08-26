Подмосковный художник соорудил дом-самолет из картин на дереве

Москва, 26 августа. Подмосковный художник самостоятельно смастерил огромный самолет из картин на сосне в одном из местных парков. Автор арт-объекта решил временно поселиться внутри конструкции, чтобы точно не отвлекаться на другие дела.

Художник из подмосковного Жуковского решил создать новый арт-объект из собственных полотен. На протяжении двух месяцев он собирал самолет из 91 детали, его длина и ширина составляют по семь метров. Как сообщает «Подмосковье сегодня», молодой человек уже завершил конструкцию и закрепил свое произведение на дереве в одном из местных парков.

Каждая использованная дощечка послужила холстом для экспериментатора. В настоящее время он завершает расписывать все полотна и временно живет в палатке, установленной внутри арт-объекта. По его словам, это необходимо для того, чтобы не отвлекаться от работы по нанесению новых изображений на доски. Идеями для картин послужили знакомые автору городские памятники и родные места.

Добавим, что это произведение стало уже 18-м арт-объектом среди тех, что соорудил художник. Он планирует установить самолет на специальную подставку, чтобы каждый желающий смог поучаствовать в его росписи. Кроме того, успехи художника в создании инсталляций были оценены главой городского округа Юрием Прохоровым. Он считает важным развитие авиационной науки в творческой сфере.