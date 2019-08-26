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Школы и детские сады Подмосковья подготовили к новому учебному году

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Школы и детские сады Подмосковья подготовили к новому учебному году

Москва, 26 августа. Все детские сады и школы Подмосковья готовы к новому учебному году и приему детей. Как рассказала министр образования Московской области Ольга Забралова, теперь учреждения соответствуют всем установленным стандартам.

Министр образования региона Ольга Забралова поделилась, что все школьные и дошкольные учреждения теперь имеют благоустроенные и безопасные территории. В них установили тревожные кнопки, системы видеонаблюдения и сделали ограждения по всему периметру. Как передает телеканал «360», общее число школ и детских садов Подмосковья, которые готовы к новому учебному году, составляет полторы тысячи.

Известно, что все учреждения прошли приемные комиссии и подтвердили 100% готовность к приему школьников и детсадовцев. Также на прилежащих территориях и внутри зданий постарались сделать все безопасным и удобным для родителей и их детей ко 2 сентября.

Добавим, что 904 тысячи детей придут в учебные заведения Подмосковья. В этом году число учеников увеличилось на 47 тысяч, что является рекордом для области.

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