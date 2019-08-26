Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кулинарные мастер-классы ждут гостей фестиваля «Золотая осень. Урожай – 2019» в Москве

31
0 Оставить комментарий

Кулинарные мастер-классы ждут гостей фестиваля «Золотая осень. Урожай – 2019» в Москве

Москва, 26 августа. Ежегодный фестиваль «Золотая осень. Урожай – 2019» состоится в Бабушкинском парке в Москве. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, посетители смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах и попробовать различные десерты.

Москвичей пригласили посетить ежегодный фестиваль «Золотая осень. Урожай – 2019», который пройдет в Бабушкинском парке в столице. Мероприятие будет отличаться от уже проведенных ранее конкурсом костюмов «Цветочная феерия». Во время него покажут необычные наряды, украшенные живыми цветами. Среди участников жюри определят победителя и наградят его памятным призом.

Кроме того, на фестивале все желающие смогут научиться готовить необычные блюда, а также попробуют разнообразную выпечку и десерты. Сладости сделают участники проекта «Московское долголетие» и представят гостям осеннего мероприятия.

Также итоги конкурса композиций из фруктов и овощей «Дары лета», который проводился в Северо-Восточном административном округе, подведут в рамках фестиваля.

Добавим, что «Золотая осень. Урожай – 2019» начнется 29 августа и ожидает свыше 500 москвичей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров