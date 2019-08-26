Собянин осмотрел ход строительства новой станции «Остафьево» в Москве

Москва, 26 августа. Новый остановочный пункт «Остафьево» появится на участке Нахабино – Подольск будущего МЦД-2 в Москве. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, строительство станции будет завершено к началу 2020 года.

Остановочный пункт «Остафьево» строится в районе Новая Москва и располагается на второй линии Московских центральных диаметров. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, там предусмотрены две пассажирские платформы, переход через железнодорожные пути к улицам Южной и Подольской, а также наземный пешеходный переход и конкорс.

Первая платформа уже готова, а работы на второй должны завершить через полтора месяца. Известно, что сейчас уже построены два схода в город и один – на платформу. Последний должны достроить через два с половиной месяца. Специальные подъемники для маломобильных москвичей, эскалаторы, современная отделка и гранитный пол будут в распределительном зале для пассажиров.

Добавим, что железная дорога в этом районе продолжает функционирование, несмотря на строительство нового остановочного пункта. В будущем планируется появление современного парка рядом с ним.