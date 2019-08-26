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Опубликован список самых популярных кроссоверов в Москве

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Опубликован список самых популярных кроссоверов в Москве

Москва, 26 августа. Эксперты проанализировали список автомобилей, купленных за прошедший период 2019 года в Москве. Они определили, какие кроссоверы были наиболее востребованы на рынке за семь прошедших месяцев этого года.

Так, первую строчку рейтинга самых популярных в Москве кроссоверов занимает Hyundai Creta. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщило, что этот автомобиль купили 4565 жителей столицы за период с января по июль. Второе место занял кроссовер Volkswagen Tiguan, обладателями которого стали 3378 человек. А на третьем месте расположился Nissan Qashqai с показателем 3121 проданных автомобилей.

Кроме того, в списке популярных кроссоверов оказались Skoda Kodiaq с результатом 2687 экземпляров и Renault Kaptur – 2521. Далее расположились Nissan X-Trail – 2480 автомобилей, Mitsubishi Outlander – 2471, KIA Sportage – 2287, Toyota RAV4 – 1941 и Mazda CX-5 – 1889 штук.

Отметим, что общее количество проданных за период с января по июль 2019 года кроссоверов составило 62,5 тысяч.

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