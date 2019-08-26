Крючкова объяснила, почему Депардье будет сложно сыграть Брежнева

Москва, 26 августа. Актриса Светлана Крючкова поделилась мнением о Жераре Депардье в роли Брежнева. Она считает, что иностранному актеру будет сложно вжиться в роль русского человека из-за различия психологии.

Российская актриса Светлана Крючкова, в фильмографии которой есть роль супруги Брежнева Виктории, высказалась о Жераре Депардье в роли политика. Как передает Nation News, иностранцу будет тяжело сыграть русского человека, потому что психология жителей каждой страны совершенно различная.

«Я очень люблю Депардье, но он никогда не поймет человека, родившегося на этой земле, а уж тем более на юге. Это совершенно другое существо, и я считаю, что это принципиально неправильно, когда иностранец играет русского человека», – поделилась Крючкова.

Французский актер Жерар Депардье сыграет генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме, который снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович. Картина будет рассказывать о событиях 1968 года и будет посвящена лидеру компартии Чехословакии Александру Дубчеку. Известно, что съемки должны начаться в 2021 году.