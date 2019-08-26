Синоптики спрогнозировали первые заморозки в Москве

Москва, 26 августа. Москвичей ожидают первые заморозки уже в ночь со среды на четверг. Как сообщает Гидрометцентр, начало и завершение недели обещают быть теплыми.

Температура воздуха резко изменится уже в середине недели в Москве. Как передает РИА Новости, первые заморозки могут появиться в столице в ночь со среды на четверг, однако долго они не продержатся.

Известно, что переменчивая погода связана с быстрой сменой воздушных масс в столичном регионе. Начало и завершение недели обещают быть теплыми, однако в середине может наступить временное похолодание.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют ночную температуру воздуха от 5 до 7 градусов тепла в Москве. Однако в центре города термометр не опустится ниже 9 градусов. В Московской области ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а местами температура может опуститься до минус 2 градусов. Такие показатели ожидают москвичей в ночь перед четвергом. Температура воздуха поднимется уже после полудня и составит от 20 до 22 градусов тепла в Москве, от 17 до 22 – в области.

Добавим, что погода вернется в норму и термометр будет показывать до 24 градусов в последующие дни.