Сябитова прокомментировала «дефицит мужчин» по данным Росстата

Москва, 26 августа. Специалисты Росстата выявили, что в России будет сохраняться количественный перевес женского населения. Телеведущая Роза Сябитова высказалась насчет соотношения числа мужчин и женщин в стране.

Телеведущая Роза Сябитова напоминает, что такая же ситуация была в послевоенное время. Однако расстраиваться по этому поводу она не рекомендует. Сябитова думает, что при низкой численности мужского населения женщины изменят взгляд на семью.

«Если женщина хочет замуж, а мужчин не хватает, то тут есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что женщины перестанут, наконец, копаться и рассматривать мужчину как брендовых платье, а будут смотреть на них как на тех, с которыми можно построить семью. Так делали наши бабушки и хуже не стало», – заявила телеведущая в интервью Nation News.

Она уточняет, что для мужчин положительным моментом в такой демографической ситуации является большой выбор среди женщин. Сябитова рекомендует все же задуматься о таком положении дел, потому что детородный возраст недолог, а продолжение человеческого рода необходимо.

Отметим, что сейчас на 1000 мужчин приходится 1154 женщины. Эксперты прогнозируют снижение количества женского населения только через 17 лет. Одним из регионов, где дефицита мужчин не наблюдается, является Чукотка, так как там они составляют основную часть жителей.