Москвич получил два выстрела из травмата за замечание

Москва, 26 августа. Подростки выстрелили в москвича из травматического пистолета за то, что он сделал им замечание. Сообщается, что пострадавшего госпитализировали с двумя пулевыми ранениями.

Молодые люди очень громко ссорились возле ночного клуба недалеко от Патриаршего моста, что не понравилось жителю Москвы. Как передает РЕН ТВ, мужчина сделал замечание компании подростков и попал под раздачу. В результате конфликта один из молодых парней достал травматический пистолет и два раза выстрелил в грудь 23-летнего москвича.

Известно, что прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего с пулевыми ранениями груди и левого плеча. Нынешнее состояние мужчины неизвестно.

Отметим, что москвич отказался писать заявление по факту происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.