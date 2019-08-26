Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичам предложили бесплатную диагностику компьютеров

57
0 Оставить комментарий

Москвичам предложили бесплатную диагностику компьютеров

Москва, 26 августа. Жители Москвы смогут бесплатно проверить состояние своих компьютеров. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, акция «Диагностика за спасибо» продлится до конца сентября.

Онлайн-сервис «Чудо техника» запустил акцию «Диагностика за спасибо» в Москве. Теперь в рамках нее можно проверить состояние своих компьютеров с операционной системой Windows. Диагностика пройдет удаленно. После регистрации на сервисе профессионал сам свяжется со своим клиентом и ответит на все необходимые вопросы, а затем подключится к компьютеру и проверит его состояние дистанционно.

Известно, что диагностика будет доступна с понедельник по субботу с 10.00 до 20.00 по местному времени. Также сервис гарантирует безопасность ваших персональных данных, а за всеми действиями мастера можно будет наблюдать на экране компьютера.

Отметим, что в прошлом году такая акция привлекла свыше 800 москвичей. В этом году услугами специалистов можно воспользоваться до конца сентября.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров