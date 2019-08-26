Москвичам предложили бесплатную диагностику компьютеров

Москва, 26 августа. Жители Москвы смогут бесплатно проверить состояние своих компьютеров. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, акция «Диагностика за спасибо» продлится до конца сентября.

Онлайн-сервис «Чудо техника» запустил акцию «Диагностика за спасибо» в Москве. Теперь в рамках нее можно проверить состояние своих компьютеров с операционной системой Windows. Диагностика пройдет удаленно. После регистрации на сервисе профессионал сам свяжется со своим клиентом и ответит на все необходимые вопросы, а затем подключится к компьютеру и проверит его состояние дистанционно.

Известно, что диагностика будет доступна с понедельник по субботу с 10.00 до 20.00 по местному времени. Также сервис гарантирует безопасность ваших персональных данных, а за всеми действиями мастера можно будет наблюдать на экране компьютера.

Отметим, что в прошлом году такая акция привлекла свыше 800 москвичей. В этом году услугами специалистов можно воспользоваться до конца сентября.