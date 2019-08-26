Москвичам рассказали, что поможет подготовиться к учебному году

Москва, 23 августа. Жителям Москвы рассказали, какие услуги и сервисы сократят время при подготовке к новому учебному году. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, москвичи могут не только узнавать школьные оценки в электронном формате, но и записываться в различные секции и кружки.

Родители московских школьников и сами дети теперь могут в электронном формате получить различные услуги и воспользоваться необходимыми сервисами. Так, можно оформить карту учащегося, которая позволит сэкономить на походах в музей, проезде, а также записаться на прием к врачу и получить некоторые услуги и товары.

Кроме того, всем москвичам доступен электронный дневник с оценками, домашними заданиями и расписанием занятий на специальном сервисе. Также на портале мэра и правительства столицы теперь можно отслеживать, в какое время ребенок находился в школе, записывать детей в секции и кружки, узнавать результаты экзаменов. А если вы родители первоклассника, то там же доступна услуга записи нового ученика в школу.

Добавим, что всего работает свыше 300 сервисов в электронном виде. Каждый желающий может сэкономить время и получить необходимые услуги на сайте.