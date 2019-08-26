Синоптики рассказали москвичам о погоде в понедельник

Москва, 26 августа. Переменная облачность без каких-либо осадков и 22 градуса выше ноля ожидаются в понедельник в российской столице и Подмосковье. Об этом сообщается в понедельник на сайте Гидрометцентра.

По данным метеослужбы, днем температура в Москве поднимется до 20-22 градусов выше ноля. В Московской области ожидаются температурные колебания — от 18 до 23 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, добавили синоптики.

Ночью температура в столице опустится до 12 градусов, по области — до 9 градусов, местами возможны осадки в виде кратковременных дождей.