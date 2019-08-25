Московских школьников пригласили на лекции о профессиях журналиста и аудитора

Москва, 25 августа. Столичных школьников пригласили 31 августа на программу профориентации. Им расскажут о профессии тележурналиста, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках проекта «Субботы московского школьника» пройдут мастер-классы в учебным центре «ТемоЦентр». Учащимся покажут, как работает телевидение.

А в службе финансового контроля столичного департамента образования и науки объяснят, в чем заключется проверка государственных закупок. Ребятам расскажут о профессии аудитора.

1 сентября в Усадьбе Трубецких состоится фестиваль «Ориентир в будущей профессии». Ранее сообщалось, что с понедельника на площадке ВДНХ стартует неделя Street Dance, на которой пройдут мастер-классы по паппингу и электро бугги.