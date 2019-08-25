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Более 200 тыс. человек посетили мероприятия в честь Дня флага РФ на ВДНХ

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Более 200 тыс. человек посетили мероприятия в честь Дня флага РФ на ВДНХ

Москва, 25 августа. Праздничную программу в честь Дня российского флага на ВДНХ с 22 по 24 августа увидели более 200 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, за три дня на фестивальных площадках побывали более 200 тысяч человек. Самым посещаемым днем стала суббота.

25 августа на главной выставке выступили популярные блогеры Эдвард Бил, Давид Манукян и Серго. В 18.30 начнутся соревнования по армрестлингу. В 19.30 на ВДНХ споет известная певица Gayanа, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на проспекте Сахарова митинг-концерт в честь российского флага собрал более 100 тысяч человек. Праздничные мероприятия продолжаются во всех регионах страны.

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