Неделя уличных танцев стартует на ВДНХ с 26 августа

Москва, 25 августа. Неделя Street Dance стартует на ВДНХ с 26 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для москвичей проведут концерты, дадут мастер-классы и покажут красочное танцевальное шоу. На главной сцене ВДНХ выступят такие популярные команды, как Top9, B.M.T., All the Most и другие.

Вечером будут выступать популярные рэп-музыканты. В рамках недели уличного танца на выставке пройдут 40 бесплатных занятий танцами. Хореографы научат паппингу, брейку, электро бугги, «Лунной походке» Майкла Джексона.

Танцевальная неделя проходит в рамках молодежного фестиваля «Ритм моего города». Ранее сообщалось, что на 13 площадках возле павильонов «Здоровая Москва» провели более 600 тренировок.

Самой популярной стала зумба — смесь танцев и аэробики.