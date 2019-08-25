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Более 600 тренировок провели с начала июля на площадках «Здоровая Москва»

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Более 600 тренировок провели с начала июля на площадках «Здоровая Москва»

Москва, 25 августа. Более 300 уроков танцев и 600 спортивных тренировок провели на площадках возле павильонов «Здоровая Москва», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 июля занятия посетили более 170 тысяч человек. На первом месте по популярности стала зумба — смесь танцев и аэробики. Такие танцевальные мастер-классы выбирает каждый пятый посетитель.

Зумба нагружает все мышцы тела и дарит положительные эмоции, она улучшает координацию человека. Популярностью у горожан также пользовались фитнес-тренировки, йога и различные виды растяжек, единоборства.

Ранее сообщалось, что с 27 августа в московских поликлиниках будут проводить лекции и мастер-классы о профилактике сердечных и онкологических заболеваний.

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