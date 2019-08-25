Лариса Долина выступила на концерте в честь Дня флага РФ на Поклонной горе

Москва, 25 августа. Большой концерт в честь Дня флага России начался на Поклонной горе, в нем принимают участие популярные артисты.

С 22 по 25 августа в российской столице празднуют День государственного флага. На концерте на Поклонной горе выступят Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Буйнов. Любимые песни будут звучать до самого вечера.

24 августа на проспекте Сахарова состоялся масштабный митинг-концерт с участием звезд спорта, кино, музыкантов и Героев России и СССР. Его посетили более 100 тысяч человек.

В этот день фестивальные площадки ВДНХ с торжествами, приуроченными ко Дню флага РФ, посетили почти 100 тысяч человек.

По словам члена ОП РФ, журналиста Александра Малькевича, такое масштабное празднование юбилея национального флага является началом новой хорошей традиции.