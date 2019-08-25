Более 14 миллионов рублей украли из коттеджа московского пенсионера

Москва, 25 августа. Грабитель украл из коттеджа московского пенсионера 14 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произшел в Крылатском районе. В полицию о взломе сообщил садовник коттеджа на Островном проезде. По его словам, дом принадлежит мужчине 1950 года рождения.

По данным правоохранителей, грабитель отжал окно на кухне и похитил из сейфа крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что жителя Дагестана обманул мошенник, похитив 12 миллионов рублей в Петербурге.