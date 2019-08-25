Власти Москвы рассказали, какие туристы чаще всего приезжают в столицу

Москва, 25 августа. Большая часть туристов, которые приезжают в российскую столицу, это молодые россияне и иностранные граждане, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Почти 77,5% туристов из других регионов страны — миллениалы (те, кто родился после 1981 года). Треть от этого числа — молодые люди и девушки от 18 до 24 лет.

В Москву приездают 53,2% российских туристов-мужчин. Среди иностранцев, которым нравится Москва, 63,6% — до 34 лет. И тоже почти треть — это молодежь до 24 лет.

Мужчины также составляют большую часть иностранных туристов, которые отдыхают в Москве. По данным аналитиков компании Deloitte, у миллениалов главные жизненные ценности — это путешествия.

Поэтому заработанные средства они тратят не на покупку вещей, а на поиски новых интересных мест и культурный досуг, пишет РИАМО. Ранее Москва вошла в топ-20 самых популярных городов Европы для путешествий.

В прошлом году столицу увидели более 23 млн туристов, более 5 млн из них были иностранцы. Ранее сообщалось, что столицу включили в число городов, которые популярны для романтических путешествий.