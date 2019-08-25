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Режиссер сериала «Закон каменных джунглей» погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

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Режиссер сериала «Закон каменных джунглей» погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Москва, 25 августа. Каршеринговый автомобиль врезался в КамАЗ в Юрьевском переулке в Москве, 42-летий водитель погиб от полученных травм, сообщил источник в полиции.

ДТП произошло ранним утром 25 августа. По данным источника в правоохранительных органах, за рулем находился Игорь Х. 1976 года рождения. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель, пишет Nation News.

СМИ сообщают, что погибший был режиссером сериала «Закон каменных джунглей».

Ранее сообщалось, что в Москве водитель каршеринговой иномарки устроил ДТП, пытаясь уйти от погони правоохранителей. Водитель Hyundai, в который врезался нарушитель, погиб на месте аварии.

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