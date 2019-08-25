Собянин рассказал, как благоустраивают набережные Москвы-реки

Москва, 25 августа. Программу благоустройства набережных Москвы-реки реализовали на треть, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы, ведутся работы на Овчинниковской и Озерковской набережных, набережной в Капотне. По словам Собянина, власти обустраивают зоны для отдыха у воды.

Здесь устанавливают детские и спортивные площадки, озеленяют территорию. Ко Дню города в Москве откроют набережную Марка Шагала, площадь которой составит 18,5 га.

Ранее сообщалось, что в рамках работы фестиваля «Цветочный джем» были открыты четыре парка, которые создали иностранные ландшафтные дизайнеры из Великобритании и Швеции.

25 августа для участников фестиваля продолжатся эскурсии, посвященные празднованию 350-летия российского флага.