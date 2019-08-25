Фестиваль драматургии «Любимовка» стартует в Москве 31 августа

Москва, 25 августа. Фестиваль современной драматургии «Любимовка» пройдет с 31 августа по 7 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Театральный фестиваль пройдет на площадке «8/3» и одной из сцен «Театра.doc». Гостям прочитают 40 пьес, в том числе постановки авторов из Москвы, Петербурга, Минска, Казани.

Москвичи смогут послушать пьесы «Жизнь замечательных» Михаила Чевеги, «Я ору!» Марии Гавриловой. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по драматургии.

Известные театралы поделятся своим опытом и расскажут, чем отличается западная драматургия от отечественной. Ранее сообщалось, что 27 августа в «Битцевском лесу» состоятся мастер-классы по рисованию животных.