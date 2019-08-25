Герой России рассказал, что объединило участников митинга-концерта в Москве

Москва, 25 августа. Участник грандиозного митинга-концерта на проспекте Сахарова Вячеслав Бочаров признался, что у него от такой масштабности праздника «пробегали мурашки».

В выходные дни по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные 350-летию государственного флага. 24 августа на проспекте Сахарова собралось более 100 тысяч человек.

«Вот единство, вот что нас объединяет! Нас объединяет наша символика», – рассказал Герой России Бочаров, его слова передает «Взгляд».

Он отметил, что увидел тысячи людей, которые хотели принять участие в празднике. Они чувствовали гордость и за свою страну, и за российский флаг.

Вячеслав Бочаров добавил, что москвичи и гости города — люди разных профессий, гордятся быть гражданами России. Ранее сообщалось, что 25 августа на фестивале «Цветочный джем» проведут экскурсии в честь юбилея российского флага.