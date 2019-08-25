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Москвичей пригласили на мастер-класс по рисованию животных в «Битцевский лес»

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Москвичей пригласили на мастер-класс по рисованию животных в «Битцевский лес»

Москва, 25 августа. Мастер-класс по рисунку животного пройдет в экопарке «Битцевский лес», сообщили в пресс-службе «Мосприрода».

Образовательный мастер-класс состоится 27 августа, желающим дадут возможность попробовать рисовать углем. Все материалы предоставят в экопарке.

Знаятие стартует в 11.00 в Новоясеневском тупике, 1, передает АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что с 27 по 31 августа в столичных полиниклиниках пройдут лекции о профилактики онгкологических заболеваний, заботе о новорожденных, помощи людям в обморочном состоянии.

Также с 27 августа организуют занятия в центра госуслуг «Мои документы».

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