Москвичей пригласили в выходной 31 августа на мастер-класс о профилактике рака

Москва, 25 августа. Столичные клиники подготовили полезные лекции и мастер-классы, которые пройдут с 26 по 31 августа, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

26 августа в филиале №1 городской поликлиники №62 москвичам расскажут об исследованиях и диспансеризации. В поликлинике №94 объяснят, как экология влияет на здоровье человека.

24 августа горожан ждет беседа о подготовке к детскому саду. Об этом расскажут в поликлинике №148. Важно, чтобы каждый москвич знал, как вести себя, если человек в бессознательном состоянии. О первой помощи при обмороках можно узнать в поликлинике №121.

28 и 29 августа — дни профилактики артериальной гипертензии, инфаркта и инсульта. В эти дни также можно узнать, как ухаживать за новорожденными. А лекции, которые организуют 30 августа, полезны для мам с маленькими детьми. Врачи объяснят, как избежать паразитарных заболеваний.

Очень важная лекция состоится 31 августа в поликлинике №121. Профессиональные онкологи объяснят, в чем заключается профилактика онкологических заболеваний. 31 августа как раз выпадает на субботу, поэтому врачи настоятельно рекомендуют посетить лекцию в выходной день.